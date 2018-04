Wetter : Tauwetter: Sportplätze in Stralsund gesperrt

von dpa

03. April 2018, 13:14 Uhr

Die ausgiebigen Schneefälle und das anschließende Tauwetter haben Sportplätze in der Hansestadt Stralsund unbespielbar gemacht. Deshalb würden die Hallenzeiten für die Sportvereine um zwei Wochen verlängert, sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstag. Glück im Unglück hatte der Tierpark. Dort stürzte ein Baum knapp am Wolfsgehege vorbei. Der Zaun sei verbogen worden. Die Tiere konnten nicht entweichen.