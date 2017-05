Auszeichnungen : Team der Hochschule Stralsund gewinnt Wissenschafts-Rennen

Das «Racing-Team» der Stralsunder Hochschule hat beim diesjährigen «Shell Eco-Marathon» in London den ersten Platz geholt. Ziel des Rennens sei es, ein Fahrzeug zu konstruieren, das eine bestimmte Distanz mit so wenig Treibstoff wie möglich zurücklegen könne, teilte die Hochschule am Montag mit. Das mit Wasserstoff angetriebene Fahrzeug der Stralsunder habe auf der Renndistanz von 1,7 Kilometern am wenigsten Wasserstoff verbraucht und sich so gegen 14 Konkurrenten durchgesetzt. Hochgerechnet ergebe sich so eine Reichweite von 880 Kilometern je Kubikmeter Wasserstoff - das wäre rund ein Hundertstel des Verbrauchs eines handelsüblichen Pkw mit Wasserstoffantrieb, hieß es weiter. Grund für den Erfolg sei vor allem das geringe Leergewicht des Rennwagens von nur 22 Kilogramm gewesen. Konstruiert und gesteuert wurde er von Studierenden der Hochschule unter Anleitung von zwei Dozenten.