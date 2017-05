Lebensmittel : Technologiezentrum optimiert Pizzaproduktion weltweit

Für die Optimierung der Pizza-Produktion in den Dr. Oetker-Werken weltweit ist die Kleinstadt Wittenburg zum Dreh- und Angelpunkt geworden. Auf dem Gelände des Tiefkühlpizza-Werkes in Wittenburg in der Metropolregion Hamburg entstand für 17 Millionen Euro ein Technologie-Entwicklungszentrum, das sich als Dienstleister für die Werke in Deutschland, England, Polen, Kanada, der Türkei, Südafrika und Australien versteht, wie sein Leiter Jan Sylvester am Dienstag sagte. «Wir entwickeln keine neuen Produkte, sondern die Technologien, um jedes neue Produkt in großen Stückzahlen produzieren zu können», erläuterte er.