Krankheiten : Telefon-Hotline zu Coronavirus

Das Informationsbedürfnis zum Coronavirus ist groß und das Land hat jetzt eine Hotline geschaltet. Unterdessen geriet eine Familie aus Rostock in die Mühlen verschiedener Zuständigkeiten.

Avatar_prignitzer von dpa

03. März 2020, 16:54 Uhr

Für Fragen rund um das neuartige Coronavirus und die Lungenkrankheit Covid-19 hat das Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag eine Telefon-Hotline eingerichtet. Unter der Nummer 0385 588 5888 sind Experten von Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr erreichbar, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mitteilte. Freitags ist die Hotline demnach von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt.

«Das Interesse an Information zum Thema Coronavirus wächst stetig», sagte Glawe. Hinweise und Meldungen würden außerdem über die Informations- und Nachrichten-App «Nina» verbreitet. «Wir wollen aufklären und zur Versachlichung beitragen und so auch Falschinformationen entgegentreten, die zu Verunsicherung in der Bevölkerung beitragen», erklärte Glawe. Die Meldungen würden über das Lagezentrum des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern herausgegeben.

Glawe informierte am Dienstag das Kabinett über die Vorbereitungen auf mögliche Fälle im Nordosten. Bis Dienstagnachmittag hatte Mecklenburg-Vorpommern im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern noch keine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. «Unser Land ist auf einen möglichen Ausbruch des Virus vorbereitet», sagte der Minister. Die Sorgen der Menschen seien «absolut nachvollziehbar». Aktuell bestehe aber kein Anlass für Panik. Wer vermutet, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollte zunächst telefonisch Kontakt mit seinem Hausarzt oder dem örtlichen Gesundheitsamt aufnehmen, erklärte er.

Noch läuft nicht alles rund beim Thema Coronavirus, gerade wenn Bundesländer-Grenzen überschritten werden. In Rostock saß ein Ehepaar laut einem Bericht der «Ostsee-Zeitung» seit vergangenem Freitag in häusliche Quarantäne fest und wartete auf die Ergebnisse ihrer Tests, die sie nach der Rückkehr aus einem Venedig-Kurzurlaub im Krankenhaus Ratzeburg (Schleswig-Holstein) vornehmen ließen. Das Paar hatte Erkältungssymptome. Die Testergebnisse sollten einen Tag später vorliegen, doch sie erreichten das Ehepaar nicht.

Dass die Familie dringend die Befundergebnisse erwartete, sei dem zunächst nicht zuständigen Rostocker Gesundheitsamt erst am Montag nach 16.00 Uhr mitgeteilt worden, erklärte eine Stadtsprecherin. Am Dienstagmorgen habe sich das Amt mit den Behörden in Ratzeburg in Verbindung gesetzt, den Befund der Frau (negativ) erfragt und diese sofort informiert. Im Laufe des Tages sei dann auch ihr Partner über seinen Befund (negativ) in Kenntnis gesetzt worden. Die Quarantäne wurde beendet.

«Grundsätzlich werden Gesundheitsämter nur bei positiven Befunden informiert, um die entsprechenden Maßnahmen einleiten zu können», erklärte die Stadtsprecherin das Entstehen der misslichen Situation.