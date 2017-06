Gesundheit : Telemedizin soll Versorgung auf dem Lande verbessern

Schwerin (dpa/mv) - Mit Hilfe der Telemedizin will die Techniker Krankenkasse (TK) in Mecklenburg-Vorpommern die dermatologische Versorgung auf dem Land verbessern. Die teilnehmenden Ärzte würden dabei eine App nutzen, die Veränderungen der Haut abbildet, wie TK-Landeschefin Manon Austenat-Wied am Mittwoch auf dem Jahresempfang der Krankenkasse in Schwerin mitteilte. Die Daten würden an die Hautklinik der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) oder an kooperierende niedergelassene Dermatologen weitergeleitet. Von diesen Experten erhielten sie über die App eine Empfehlung zur weiteren Behandlung.