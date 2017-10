Gesundheit : Telenotarztsystem in Vorpommern-Greifswald in Betrieb

Der dünn besiedelte Landkreis Vorpommern-Greifswald will mit dem System des Telenotarztes künftig wichtige lebensrettende Minuten bis zum Eintreffen eines Arztes überbrücken. Das Pilotprojekt mit speziell ausgestatteten Rettungswagen ist am Mittwoch in Greifswald in Betrieb genommen worden. Der Telenotarzt kommuniziere dabei per Headset mit dem Rettungsdienst an der Unfallstelle, erhalte zeitgleich die Vitaldaten wie EKG, Blutdruck und Sauerstoffsättigung des Patienten, um dann in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst vor Ort die therapeutischen Entscheidungen zu treffen, sagte Projektleiter Peter Brinkrolf.