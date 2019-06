Brände : Tennishalle in Klink brennt

von dpa

17. Juni 2019, 10:45 Uhr

Am frühen Montagmorgen ist in Klink (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Tennishalle in Flammen aufgegangen. Die Ursache war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Sachschaden liegt bei mehreren hunderttausend Euro. Die Halle musste kontrolliert abgebrannt werden, um die umliegenden Gebäude zu schützen. Erst danach sollten die Ursachen des Brands ermittelt werden.