Gesundheit : Terrassenöffnung in Gastronomie ab 11. Mai in Aussicht

Avatar_prignitzer von dpa

28. April 2020, 15:07 Uhr

Die Gastronomen können voraussichtlich ab dem 11. Mai die Terrassen ihrer Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen. Das stellte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Aussicht, wenn die Infektionszahlen niedrig bleiben. Damit sei ein Einstieg für die Gastronomie gegeben. Geprüft werde auch, ob vom 11. Mai an Kosmetikstudios, Massagepraxen, Nagelstudios, Sonnenstudios, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe wieder öffnen können. Damit werde sich das Kabinett in der kommenden Woche beschäftigen. Bereits vom 4. Mai an können Friseursalons wieder Kunden bedienen.