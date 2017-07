Extremismus : Terror-Verdächtige bleiben frei: Beschwerde zurückgewiesen

Die drei Männer waren am Mittwoch bei einem Antiterroreinsatz in Güstrow kurzzeitig festgenommen, am Abend aber überraschend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Sie seien dem Amtsgericht Güstrow nicht wie vorgeschrieben unverzüglich, sondern erst nach 13 bis 17 Stunden vorgeführt worden und hatten deshalb freigelassen werden müssen, hatte das Gericht die Freilassung begründet.

Die Entscheidung des Landgerichts beziehe sich nicht nur auf die Rechtmäßigkeit der Freilassung, sondern auch auf die Frage, ob überhaupt die Voraussetzungen für die vom LKA beantragte Ingewahrsamnahme vorgelegen hätten, sagte die Gerichtssprecherin. Das LKA wollte die drei Verdächtigen für maximal zehn Tage in Gewahrsam nehmen. Zuvor hatte die mit der Ermittlungsleitung betraute Bundesanwaltschaft die Beantragung von Haftbefehlen abgelehnt.

