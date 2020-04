Motorsport : Teterower Bergringrennen: Keine Chance auf Verlegung

Trotz der Corona-Pandemie wollen die Veranstalter des traditionellen Teterower Bergringrennens am Termin 31. Mai festhalten. Für die 100. Auflage am Pfingstsonntag hoffen sie auf ein baldiges Hochfahren des gesellschaftlichen Lebens. Einen Ausweichtermin könnten sie nicht planen, betonten die Rennplaner.

12. April 2020, 18:45 Uhr

«Die Bahn wird nach Pfingsten komplett saniert, sie erhält eine neue Sicherheitsbande. Die Arbeiten lassen sich nicht verschieben», sagte Organisator Adi Schlaak dem «Nordkurier». Auf dem Bergring sollen mehr als 700 000 Euro investiert werden.

Für das beliebte Motorrad-Spektakel auf «Europas schönster Grasbahn», wie das Areal am Rande der mecklenburgischen Kleinstadt beschrieben wird, sind Fahrer aus 13 Nationen und mehr als 10 000 Zuschauer eingeplant. Am 20. April will eine Kommission entscheiden, ob das Jubiläumsrennen ausgetragen werden kann.