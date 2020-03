Auszeichnungen : Teterows Ex-Bürgermeister wird als «Macher 30» geehrt

Der langjährige Bürgermeister von Teterow (Landkreis Rostock), Reinhard Dettmann, der seit 2018 im Ruhestand ist, wird als «Macher 30» anlässlich 30 Jahren Wiedervereinigung ausgezeichnet. Der promovierte Physiker ist mit Christine Herntier (Spremberg) und Eckhard Naumann (Lutherstadt Wittenberg) einer von drei Preisträgern, die aus einer Vielzahl von Vorschlägen ausgewählt wurden, in der Kategorie «Kommunen», wie ein Sprecher des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) mitteilte.

18. März 2020, 08:39 Uhr

Der 70-jährige Dettmann war 28 Jahre Stadtoberhaupt in Teterow. Dort war die Arbeitslosigkeit in den 1990er Jahre auf mehr als 30 Prozent gestiegen. Unter anderem mit der Ansiedlung von Biomedizinfirmen konnte dies gesenkt werden. Die Ehrung «Macher 30» wird in mehreren Kategorien vergeben. Damit werde sichtbar, dass die erfolgreiche gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformation im Osten Deutschlands das Werk von Menschen ist, hieß es. Die zunächst für Dienstag geplante Ehrung wurde wegen der Coronakrise auf den Herbst in Berlin verschoben.