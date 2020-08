Kriminalität : Teure Autos mit schlüssellosen Systemen gestohlen

In Neubrandenburg haben Diebe zwei hochwertige Autos mit modernen technischen Schließsystemen gestohlen. Die beiden sportlichen Fahrzeuge im Wert von rund 70 000 Euro verschwanden in der Nacht zu Mittwoch im Stadtteil Broda, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte. Bei dem System werden Daten ausgetauscht zwischen Auto und Schlüssel. Das macht es für Hacker angreifbar, weshalb die Polizei rät, den Schlüssel zu Hause besonders abgeschirmt zu lagern.

Avatar_prignitzer von dpa

19. August 2020, 19:29 Uhr