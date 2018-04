Literatur : Thema Archiv im Mittelpunkt der Kempowski-Tage in Rostock

Das Thema Archiv steht im Mittelpunkt der diesjährigen Kempowski-Tage in Rostock. «Wir beschäftigen uns viel mit Quellen zum autobiografischen Schreiben, auch aus einer ähnlichen Sicht wie Kempowski», sagte die Leiterin des Kempowski-Archivs, Katrin Möller-Funck, am Montag. So stehe das Thema Gedächtnis am Anfang der Veranstaltungen in dieser Woche. Dies habe den Bezug zu den acht Jahren Haft Walter Kempowskis im Gefängnis Bautzen, als er keine Möglichkeiten zum Schreiben hatte. Daneben gehe es an mehreren Abenden um die Rolle von Bildern, Fotografien und Lebenserinnerungen zu Kriegs- und Nachkriegszeiten oder auch zur Wendezeit.

von dpa

23. April 2018, 18:26 Uhr

Wie Möller-Funck sagte, antwortete der 2007 verstorbene Schriftsteller als Kind auf die Frage, «Was willst du werden?»: «Ich möchte Archiv werden.» Diesen Wunsch habe der gebürtige Rostocker in einem lustvoll-besessenen und dennoch konsequenten Sammeleifer ausgelebt.

Mit den Kempowski-Tagen möchte das Kempowski-Archiv jährlich an das vielschichtige Werk des Autors (1929-2007) erinnern.