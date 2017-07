Film : Thema «Zukunft» beschert dokumentART Bewerberrekord

Das Thema «Zukunft» hat dem Europäischen Dokumentarfilmfestival dokumentART in Neubrandenburg einen Bewerberrekord beschert. Mit 1800 Filmen wurden doppelt so viele Werke eingereicht wie sonst üblich, teilten die Organisatoren am Montag mit. Eine Programmkommission mit der neuen Festivalchefin Yun-hua Chen - die Taiwanesin lebt in Berlin - wähle derzeit die wichtigsten Arbeiten aus. Beim Festival werden 40 Filme antreten.