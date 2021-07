Senat : Ticketverlosung für Führung durch Rotes Rathaus

Die Senatskanzlei verlost 60 Tickets für Führungen durch das Rote Rathaus mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Berlin | Die Gewinner können am 4. August einen Blick hinter die Kulissen werfen und unter anderem das Amtszimmer des Bürgermeisters und den Senatssitzungssaal besichtigen, teilte die Kanzlei am Mittwoch mit. Michael Müller nimmt nicht an allen der sechs geplanten Führungen teil, sagte eine Sprecherin. Es gilt die Frage zu beantworten, seit wann das Rote Ratha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.