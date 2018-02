Museen : Tierarzt bescheinigt Meeresschildkröten einen «Top-Zustand»

von dpa

08. Februar 2018, 12:51 Uhr

Die fünf Meeresschildkröten des Meeresmuseums in Stralsund sind ihrem alljährlichen Gesundheitscheck unterzogen worden. Der auf Exoten und Reptilien spezialisierte Tierarzt Dieter Göbel bescheinigte den Tieren am Donnerstag einen Top-Zustand. Die Schildkröten wurden für die Untersuchung aus dem Becken gehoben, gewogen und vermessen. Die inneren Organe untersuchte der Arzt per Ultraschall. Drei Tiere - die Echte und die beiden Unechten Karettschildkröten - dürfen sich über etwas mehr Futter freuen. Sie hatten gegenüber dem letzten Check etwas Gewicht verloren. Tupferproben von Augen, Nase, Rachen, Haut und Panzer würden nun im Labor auf mögliche Keime untersucht, sagte Göbel. Die Panzer der Tiere wurden gereinigt und einem Wellnessprogramm unterzogen. Das Aquarium in Stralsund ist mit fünf Tieren Deutschlands größtes Meeresschildkrötenbecken. Drei der streng geschützten Tiere waren vor Jahren illegal nach Deutschland geschmuggelt, beschlagnahmt und später in Obhut des Museum gegeben worden.