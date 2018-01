Brände : Tierpension brennt:Frau rettet Huskys

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

von dpa

06.Jan.2018

Eine Frau hat in Ziegendorf in Mecklenburg-Vorpommern 14 Huskys aus einer brennenden Tierpension gerettet. Die 55-jährige Pensionsbesitzerin und die Hunde blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Brand im Landkreis Ludwigslust-Parchim entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Die Feuerwehr rückte am Freitagabend mit mehr als 100 Mann an und löschte die Flammen. Auch ein Wohnhaus wurde bei dem Feuer beschädigt. Die Brandursache war noch unklar.