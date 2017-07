Tiere : Tierschutzbund: Weniger Landesmittel gefährden Tierheime

Der Tierschutzbund in Mecklenburg-Vorpommern beklagt einen Rückzug der Landesregierung aus der Finanzierung der Tierheime und aus dem Kastrationsprogramm für Katzen. Die Gelder vom Land für Kastrationen seien für 2018/19 gestrichen, teilte die Landesvorsitzende des Tierschutzbundes, Kerstin Lenz, am Mittwoch mit. Der Fördertopf für Investitionen in Tierheimen solle auf 300 000 Euro jährlich reduziert werden. In diesem Jahr habe er noch 600 000 Euro, im Vorjahr 900 000 Euro umfasst. Am schlimmsten sei, dass der Förderzuschuss des Landes von 90 Prozent auf 50 Prozent reduziert werden solle. «Damit ist kaum noch ein Tierschutzverein in Mecklenburg-Vorpommern in der Lage zu investieren», sagte Lenz.