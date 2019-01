Tourismus : Tipps von Bürgern für Radschnellwege im Norden gesucht

Im Norden sollen länderübergreifend Schnellwege für Radfahrer entstehen. Sie würden so breit, dass man entspannt nebeneinander fahren und überholen kann, teilte die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg am Freitag mit. Zu jeder Jahreszeit und Witterung sollen sie komfortabel nutzbar sein.

von dpa

18. Januar 2019, 09:58 Uhr

Via Internet sucht die Metropolregion jetzt Tipps von Bürgern für die Wegeführung. Dafür wurden acht Untersuchungsräume ausgewiesen. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Korridor Schwerin-Wismar dabei.

Zunächst sollen ab Mitte Januar mit einer vierwöchigen Online-Beteiligung Wünsche und Ideen zur Streckenführung gesammelt werden. Planungsbüros sollen sie in ihre Streckenvorschläge einfließen lassen. In einem zweiten Beteiligungsschritt sollen diese Vorschläge ab Mitte März in Workshops mit den Menschen vor Ort diskutiert und weiter ausgearbeitet werden.

Mit rund einer Million Euro fördert die Metropolregion Hamburg die Vorarbeiten für die Planung und den Bau von Radschnellwegen, wie es hieß. Es sei das derzeit größte länderübergreifende Radschnellwege-Planungsprojekt in Deutschland.