Fußball : Titelverteidiger Hansa Rostock erreicht Pokal-Halbfinale

Titelverteidiger FC Hansa Rostock hat als letzter Club das Halbfinale im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Der Drittligist gewann am Dienstagabend beim Verbandsligisten Greifswalder FC mit 4:0 (3:0). Lukas Scherff (41. Minute, 42.), Soufian Benyamina (7.) und Mike Owusu (83.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Pavel Dotchev. Das Spiel hatte ursprünglich am 27. Februar stattfinden sollen, wurde aber wegen der Unbespielbarkeit des Platzes zweimal verlegt.

von dpa

10. April 2018, 21:07 Uhr

Hansa trifft im Halbfinale auf den Oberligisten Torgelower FC Greif. Der Spieltermin steht noch nicht fest. In der anderen Begegnung der Runde der letzten vier Teams stehen sich am 9. Mai (19.30 Uhr) Verbandsligist TSV Bützow und Oberligist FC Mecklenburg Schwerin gegenüber. Das Finale findet am 21. Mai 2018 statt. Der Sieger ist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs 2018/2019 qualifiziert.