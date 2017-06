Prozesse : Tod nach 23 Messerstichen: Zeugen werden gehört

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Stralsund (dpa/mv) – Nach dem gewaltsamen Tod eines aus Indien stammenden Mannes in Stralsund werden heute im Prozess gegen den mutmaßlichen Täter mehrere Zeugen gehört. Unter anderem soll ein Mann aussagen, der kurze Zeit vor der Tat zusammen mit dem Angeklagten das spätere Opfer in dessen Wohnung besucht hatte. Ein 35-jähriger russischer Tschetschene ist angeklagt, den 42-jährigen Mann an Heiligabend mit 23 Messerstichen getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Der Angeklagte schweigt zu der Tat.

von dpa

erstellt am 19.Jun.2017 | 06:02 Uhr