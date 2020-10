Prozesse : Tod von Leonie: Bundesgerichtshof hebt Urteil in Teilen auf

Der Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow in Vorpommern muss in Teilen neu verhandelt werden. Wie das Landgericht Neubrandenburg am Montag mitteilte, hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil gegen den Stiefvater teilweise aufgehoben. So habe der BGH gerügt, dass die Schwurgerichtskammer «keine eindeutigen Feststellungen zu einem eventuellen Tötungsvorsatz» des Verurteilten schon während der schweren Misshandlungen getroffen hat. Damit müsse eine andere Kammer des Landgerichts diesen Teil des Motivs noch einmal beleuchten.

Avatar_prignitzer von dpa

05. Oktober 2020, 10:20 Uhr