Prozesse : Tod von Leonie: Mordprozess mit Zeugen fortgesetzt

Mit ersten Zeugenvernehmungen ist am Mittwoch der Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fortgesetzt worden. Am zweiten Verhandlungstag sollten am Landgericht Neubrandenburg Rettungskräfte und der Notarzt angehört werden, die Leonie am Abend des 12. Januar leblos im Bett in der Wohnung der Familie fanden. Nur wenige Augenblicke vorher soll das Kind im Hintergrund eines Telefonats des Stiefvaters mit der Rettungsleitstelle noch geweint haben, was für die Ermittler bisher ein Widerspruch blieb.

Avatar_prignitzer von dpa

26. September 2019, 05:33 Uhr

Vor Gericht steht der 28-jährige Stiefvater des Mädchens. Ihm wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Um die Misshandlungen zu verdecken, habe der Stiefvater mit Wissen der Mutter erst später die Retter alarmiert. Der Angeklagte schweigt bislang vor Gericht, will aber später aussagen. Zuvor hatte er als Ursache für Leonies Verletzungen einen Treppensturz angeführt. Auch gegen die Mutter wird ermittelt. Sie soll im Oktober als Zeugin gehört werden.