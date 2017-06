Prozesse : Tödlicher Streit um Laptop: Revisionsprozess vor dem Ende

Der neu aufgerollte Prozess um die Tötung eines Mannes mit einer Schreckschusswaffe in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) soll am Dienstag am Landgericht Neubrandenburg zu Ende gehen. Das Gericht will erst zwei Zeugen und die Plädoyers hören, ehe am Nachmittag das Urteil erwartet wird. Dem 30 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, im Dezember 2015 einen 36-Jährigen nach einem Streit um einen alten Laptop erschossen zu haben.