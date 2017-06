Prozesse : Tödlicher Streit wegen 30 Euro: Revisionsprozess vor Ende

Der neu aufgerollte Prozess um die Tötung eines Mannes mit einer Schreckschusswaffe in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) soll heute am Landgericht Neubrandenburg zu Ende gehen. Das Gericht will die Plädoyers hören und möglichst am Nachmittag das Urteil verkünden. Der 30 Jahre alte Angeklagte hatte auch im Revisionsprozess gestanden, nach einem Streit um einen alten Laptop einen 36-Jährigen erschossen zu haben. Er habe aber im Dezember 2015 die Waffe gezogen, um sich gegen einen Angriff zu wehren, hatte er erklärt. Ihm wird Totschlag vorgeworfen und er muss mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen.