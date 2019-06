Unfälle : Tödlicher Unfall auf A19: Sperrung in beide Richtungen

von dpa

11. Juni 2019, 13:04 Uhr

Nach einem tödlichen Unfall ist die Autobahn 19 zwischen Waren und Malchow am Dienstag in beide Richtungen voll gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei starb ein Motorradfahrer nach einem fehlgeschlagenen Überholmanöver. Wie es zu dem Unfall im Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte kommen konnte, war zunächst unklar. Es werde ermittelt, ob der Mann selbst zum Überholen angesetzt oder ob ein anderes Auto den Unfall verursacht habe. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Die Sperrungen in Richtung Berlin und Rostock würden bis in den späten Nachmittag andauern.