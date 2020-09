Prozesse : Tötung wegen Lärmbeschwerde: Mordprozess verzögert sich

Der Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen einen Vater und seinen Sohn aus Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) am Landgericht Neubrandenburg verzögert sich weiter. Wie ein Gerichtssprecher am Dienstag erklärte, hat sich überraschend einer der Angeklagten doch noch zu den Vorwürfen geäußert. Die Aussagen des Sohnes müssten nun geprüft werden, weshalb weitere Zeugen gehört werden. Somit sei nicht vor Ende Oktober mit einem Urteil zu rechnen. Ursprünglich sollte der Prozess, der im Dezember 2019 begonnen hatte und nicht öffentlich läuft, am 14. September beendet werden.

Avatar_prignitzer von dpa

08. September 2020, 16:19 Uhr