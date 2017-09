Tiere : Tote Schafe in Westmecklenburg: Wölfe in Verdacht

In Mecklenburg-Vorpommern sind erneut Schafe gerissen worden. 14 Tiere sind am Donnerstag bei Eldena im Landkreis Ludwigslust-Parchim vermutlich von Wölfen getötet worden, wie das Agrarministerium am Freitag mitteilte. Weitere Schafe mussten wegen ihrer schweren Verletzungen getötet werden. Der Gutachter geht davon aus, dass es einer oder mehrere Wölfe waren. Genproben sollen Aufschluss bringen.