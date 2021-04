Unfälle : Toter bei E-Auto-Unfall: Ursache und Identität weiter unklar

Die Polizei im Landkreis Vorpommern-Rügen sucht weiter nach der Ursache für den tödlichen Unfall mit einem Elektroauto, das am Dienstag bei Poggendorf in Flammen aufgegangen war.

Süderholz | Bisher sei auch die Identität des Opfers in dem Autowrack noch nicht zweifelsfrei geklärt, sagte eine Polizeisprecherin in Stralsund am Mittwoch. Der Tesla war auf gerader Strecke nach links von der Bundesstraße 194 abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen. In dem komplett ausgebrannten Wagen wurden die sterblichen Überreste...

