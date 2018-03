Notfälle : Toter Rentner auf abgebrannter Wiese gefunden

von dpa

20. März 2018, 14:45 Uhr

Einen grausigen Fund haben Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr beim Löschen eines Wiesenbrandes in Naschendorf (Nordwestmecklenburg) gemacht. Sie entdeckten den verbrannten Leichnam eines 79-jährigen Mannes aus Grevesmühlen, wie die Polizeiinspektion Wismar am Dienstag mitteilte. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus, wie es hieß. Der Brand hatte sich bereits am Montag ereignet.