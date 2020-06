Tourismus : Tourismusbranche: 60-Prozent-Belegungsgrenze fällt

Vom heutigen Montag an dürfen Hotels in Mecklenburg-Vorpommern wieder alle Betten belegen, die bislang geltende 60-Prozent-Grenze wird aufgehoben. Seit Mitte März waren Hotels und andere touristische Beherbergungsbetriebe geschlossen, um die Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus zu begrenzen. Am 18. Mai hatte die Landesregierung zugelassen, dass Hotels mit beschränkter Bettenzahl zumindest für einheimische Gäste wieder öffnen durften. Seit dem 25. Mai können Urlauber aus Deutschland wieder in den Nordosten kommen. Diese Erlaubnis gilt aber nicht für Tagestouristen.

15. Juni 2020, 02:41 Uhr

Die 60-Prozent-Grenze war in der Branche heftig umstritten, wurde vom Oberverwaltungsgericht Greifswald aber für rechtens erklärt. Der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, sieht mit der Aufhebung der Begrenzung ein Stück Normalität zurückgekehrt. Doch der Blick müsse über die Sommersaison hinaus in Richtung Herbst und Winter gelenkt werden. Die Herbstnachfrage sei noch nicht klar. «Dann wird Luft wieder dünner und es muss sich zeigen, ob die Unternehmen ein genügend großes Polster haben, um über den Winter zu kommen.»