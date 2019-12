Tourismus : Tourismusbranche will mit Natur und Nachhaltigkeit punkten

Avatar_prignitzer von dpa

30. Dezember 2019, 06:19 Uhr

Mit dem Dreiklang Natur, Nachhaltigkeit und Nähe will der Landestourismusverband in den kommenden Jahren bei den Gästen punkten. «Wir wollen das Potenzial des Landes mit seinen natürlichen Räumen besser ausschöpfen und den naturverträglichen Tourismus ausbauen», sagte der neue Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf der Deutschen Presse-Agentur. Die Angebote sollen sozial und ökologisch ausbalanciert sein. Diesen Zielen liege das wachsende Interesse der Deutschen, im eigenen Land zu reisen, zugrunde. Eine der langfristig notwendigen Veränderungen, um dieses Ziel zu erreichen, sei der Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs. So könne den Touristen die Anfahrt und der Aufenthalt ohne das eigene Auto erleichtert werden, sagte Woitendorf.