Notfälle : Traktor: Schrottreife Hängern und ungesicherte Ladung

Einen Traktor mit teils ungesicherter Ladung auf zwei schrottreifen Anhängern haben Polizisten bei Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) aus dem Verkehr gezogen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg sagte, muss der 46-jährige Fahrer mit bis zu 400 Euro Geldbuße und fünf Punkten in der Verkehrssünderdatei in Flensburg rechnen. Der Traktor war am Montag mit zwei alten Anhängern aus DDR-Zeiten und zwölf großen Heuballen auf einer Landstraße nördlich Penzlins unterwegs.

Avatar_prignitzer von dpa

22. Juli 2020, 11:36 Uhr