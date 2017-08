Kriminalität : Transporter mit gestohlenen Motorrädern aus Köln gestellt

Einen mutmaßlichen Dieb mit mehreren gestohlenen Fahrzeugen aus dem Großraum Köln haben Bundespolizisten in Vorpommern an der Grenze zu Polen gefasst. Gegen den 29-jährigen Fahrer eines Transporters auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin wurde am Samstag Haftbefehl erlassen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg sagte. Im Transporter waren bei Pomellen (Kreis Vorpommern-Greifswald) am Freitag drei entwendete Motorräder, darunter eine Harley Davidson, und 14 teils hochwertige Fahrräder gefunden worden. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrzeuge wurde auf mindestens 50 000 Euro geschätzt. Die Autobahnen 11 und 20 gelten der Polizei zufolge als Transitstrecken für Diebesgut nach Osteuropa.

Mitteilung

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 09:54 Uhr