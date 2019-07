Unfälle : Transporter rauscht in Stauende: Verletzte und hoher Schaden

Auf der A20 bei Grimmen (Kreis Vorpommern-Rügen) hat ein 51 Jahre alter Fahrer mit seinem Transporter einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Mann steuerte am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen auf der Autobahn in Richtung Lübeck zwischen Grimmen West und Tribsees in ein Stauende, wie die Polizei mitteilte. Dabei krachten mehrere Autos ineinander.

von dpa

08. Juli 2019, 05:39 Uhr

Bei dem Aufprall wurde ein 77 Jahre alter Mann mit seinem Wagen in ein weiteres Auto geschleudert und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn mit schwerem Gerät, nachdem er in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Ein Rettungshubschrauber flog ihn von der Unfallstelle ins Universitätsklinikum nach Greifswald.

Weitere vier Autos wurden erfasst, der Unfallverursacher und drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen und kamen in Krankenhäuser der Umgebung. An vier Wagen entstand ein Totalschaden, der Gesamtschaden wurde laut Polizeiangaben auf 72 000 Euro geschätzt. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Lübeck ab der Abfahrt Grimmen für drei Stunden komplett gesperrt.