Unfälle : Transporter stoßen zusammen: Zwei Verletzte nahe Schwerin

von dpa

03. November 2018, 08:26 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall nahe Schwerin sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte eine 23-Jährige auf einer Landstraße mit ihrem Transporter von hinten in einen anderen Transporter, der gerade gehalten hatte. Die Verursacherin und der 20 Jahre alte Mann am Steuer des anderen Fahrzeugs wurden von Sanitätern versorgt.