Tiere : Trauer im Bärenwald Stuer: Bär musste eingeschläfert werden

Der Bärenwald in Stuer (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat eines seiner Tiere verloren. Wie der Betreiber, die Tierschutzstiftung Vier Pfoten in Hamburg, am Dienstag mitteilte, musste ein 26 Jahre altes Braunbärenmännchen eingeschläfert werden. Das Tier, das vor knapp fünf Jahren in den Bärenwald gekommen war, sei unheilbar erkrankt gewesen. Damit sind derzeit noch 16 Braunbären in dem weitläufigen Bärenschutzzentrum zu beobachten.