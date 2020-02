Extremismus : Trauerfeier für Mehmet Turgut: Vor 16 Jahren Opfer des NSU

Die Hansestadt Rostock und die Initiative «Mord verjährt nicht!» laden für heute um 16.00 Uhr zu einer Trauerfeier für den vor genau 16 Jahren ermordeten Mehmet Turgut ein. Der 25-Jährige war 2004 in einem Imbiss im Stadtteil Toitenwinkel vom sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) erschossen worden. Zu der Trauerfeier werden neben der Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück und weiteren Vertretern der Stadt auch Familienangehörige des Ermordeten erwartet.

Avatar_prignitzer von dpa

25. Februar 2020, 06:40 Uhr

Turgut hatte an dem Imbiss ausgeholfen, als er Opfer des NSU wurde. Das Kerntrio Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hatte fast 14 Jahre lang im Untergrund gelebt. In dieser Zeit ermordeten die Männer neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft und eine Polizistin. Sie begingen außerdem zwei Sprengstoffanschläge und mehr als ein Dutzend Raubüberfälle. 2011 flog das Trio auf. Die beiden Männer wurden tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden. Das Oberlandesgericht München verurteilte Zschäpe im Juli 2018 wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft.