Agrar : Treffen der ostdeutschen Agrarminister vor «Grünen Woche»

Die ostdeutschen Agrarminister werden vor der «Grünen Woche» am 16. Januar in Berlin zusammenkommen. Themen des Austausches werden unter anderem der EU-Haushalt und die Zukunft der Agrarförderung sein, sagte Thüringens Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Mittwoch in Erfurt. Wenn das Förderniveau nach dem Austritt Großbritanniens beibehalten werden solle, müssten die Mitgliedsstaaten mehr in den Haushalt einzahlen.

Avatar_prignitzer von dpa

08. Januar 2020, 12:36 Uhr

Aber auch über den Strukturwandel in der Landwirtschaft und die Düngemitttelverordnung wollen die Länderminister bei ihrem Arbeitstreffen beraten, sagte Hoff. Die «Grüne Woche» sei nicht nur eine Besucher- und Genussmesse, sondern biete ebenso Raum für die Diskussion über aktuelle Fragen der Landwirtschaft. Die Internationale «Grüne Woche» erwartet vom 17. bis 26. Januar ihre Besucher.