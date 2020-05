Gesundheit : Treffen in Linken zum Grenzverkehr in Corona-Zeiten

Der Grenzverkehr in Corona-Zeiten ist am heutigen Montag Anlass für ein Treffen von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) mit CDU-Bundes- und Landespolitikern, Vertretern von Gesundheitswesen und Polizei in Linken (Vorpommern-Greifswald). Viele Einwohner der deutsch-polnischen Region leiden unter der Schließung der Grenze. Vor allem Schüler und Berufspendler sind dadurch beeinträchtigt - sowohl Polen, die zur Arbeit oder zur Schule nach Deutschland pendeln, als auch Polen, die auf der deutschen Seite leben und in Polen arbeiten oder lernen.

Avatar_prignitzer von dpa

10. Mai 2020, 19:55 Uhr

Besonders hart betroffen sind Polen, die im medizinischen Bereich wie Krankenhäusern und Arztpraxen oder bei Pflegediensten in Deutschland arbeiten. Sie müssen bei der Einreise nach Polen in eine 14-tägige Quarantäne. Dagegen protestierten am Freitag zum dritten Mal Einwohner beiderseits der Grenze am derzeit geschlossenen Übergang Linken.

Zu dem Treffen werden nach Angaben des Innenministeriums CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor und Landrat Michael Sack (CDU) erwartet. Von Seiten der Medizin sind der Geschäftsführer der Asklepios Klinik Pasewalk, Alexander M. Gross, sowie die Leiter der Inspektionen von Bundes- und Landespolizei in Pasewalk und Anklam, Anett Behlke und Gunnar Mächler, eingeladen.