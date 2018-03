Tourismus : Trend zu nachhaltigen Urlaubsreisen

von dpa

10. März 2018, 09:53 Uhr

Viele Deutsche werden nach Erkenntnissen von Touristikern in ihrem Bemühen um einen umweltgerechten Urlaub von den begrenzten Möglichkeit einer Bahnfahrt zum Urlaubsziel ausgebremst. «Die Deutsche Bahn ist das große Problem», sagte der Präsident des Deutschen Tourismusverbands, Reinhard Meyer, am Rande der Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin. Seit Jahrzehnten funktioniere es nicht, die von den Metropolen abgelegenen Regionen per Bahn gut zu erreichen. Es seien aber gerade diese Regionen als Urlaubsziele wichtig. Das Problem, dass es in den ländlichen Regionen Deutschlands nicht genug Bahnverbindungen gibt, sei hinlänglich bekannt, sagte Meyer. «Da soll niemand in der Bundesregierung sagen, man könne das nicht beeinflussen.»