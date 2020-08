Wetter : Trinkwasserverbrauch steigt: Appell zum Wasser sparen

In Mecklenburg-Vorpommern werden derzeit 10 bis 25 Prozent mehr Trinkwasser verbraucht als in kühleren Monaten. Alle Trinkwasserförder- und -aufbereitungsanlagen laufen auf Hochtouren, wie das Agrarministerium am Mittwoch mitteilte. Auch wenn die örtlichen Wasserversorger davon ausgehen, dass die Versorgung der Bevölkerung jederzeit gesichert werden könne, sollte sparsam mit Wasser umgegangen werden. Insbesondere sollten Grünflächen nicht übermäßig bewässert werden, wie es hieß. Rasen habe ein gutes Regenerationsvermögen.

Avatar_prignitzer von dpa

12. August 2020, 13:27 Uhr