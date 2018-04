Umwelt : Trockengelegte Moore sind Haupt-CO2-Quelle in MV

von dpa

18. April 2018, 14:02 Uhr

Trockengelegte und als Acker genutzte Moore sind in Mecklenburg-Vorpommern die größte Treibhausgasquelle. Jährlich setzten sie mehr als sechs Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalente frei, sagte Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch auf einer Fachkonferenz in Bollewick (Mecklenburgische Seenplatte). Das seien mehr als 77 Prozent des Kohlendioxids, das im Land insgesamt aus dem Ackerbau stamme. Es sei aber nicht möglich, zugunsten des Klimaschutzes diese Flächen einfach aus der Nutzung zu nehmen, sagte Backhaus. «Vieles, was heute noch mit Hilfe fossiler Energieträger produziert wird, muss künftig mit Hilfe nachwachsender Rohstoffe hergestellt werden.» Die Flächen würden gebraucht.