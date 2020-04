Agrar : Trockenheit und Frost: Kein gutes Wetter für Landwirte

Das Wetter meint es gerade nicht gut mit der Landwirtschaft. Im April hat es in MV noch nicht geregnet. Sonne und Wind trocknen die Böden zusätzlich aus.

Avatar_prignitzer von dpa

21. April 2020, 13:21 Uhr

Frühjahrstrockenheit und Nachtfröste setzen momentan der Landwirtschaft zu. Viele Bauern in Mecklenburg-Vorpommern sind jetzt beim Maislegen. In mittleren und lehmigen Böden ist noch eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden, wie der Pflanzenbaureferent des Bauernverbandes, Frank Schiffner, am Dienstag sagte. Dort könne der Keimwasserbedarf noch gedeckt werden.

Auf Sandböden, wie vor allem im Süden des Landes, sieht es kritischer aus. «Wir wissen nicht, wie der Mais das verkraftet», sagte Felix Pickert, Geschäftsführer der Raminer Agrar GmbH (Vorpommern-Greifswald). Der Verbund aus drei Agrarbetrieben baut auf 800 Hektar Mais als Futter für seine 3000 Rinder an. Beim Raps, der gut über den Winter gekommen sei, werde es trotzdem keinen Top-Ertrag geben, sagte Pickert. «Wenn es durchschnittlich wird, sind wir zufrieden.» Im Nordosten gab es dem Wetterstudio Hiddensee zufolge im April so gut wie keinen Regen.