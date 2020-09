Musik : Trotz Corona: Positive Zwischenbilanz von Usedomer Festival

Heringsdorf (dpa/mv) - Trotz der erschwerten Bedingungen wegen der Corona-Pandemie hat das Usedomer Musikfestival zur Halbzeit eine positive Zwischenbilanz gezogen. Alle Konzerte der traditionsreichen Veranstaltungsreihe seien bislang über die Bühne gegangen, teilte der Veranstalter am Montag mit. In diesem Jahr präsentiere das Festival Stars und Schätze Norwegens, auch wenn es in Norwegen und Dänemark aktuell internationale Reisebeschränkungen gibt. Mit dem zweiten großen Peenemünder Konzert werde am 10. Oktober der festliche Schlusspunkt gesetzt.

Avatar_prignitzer von dpa

28. September 2020, 15:46 Uhr