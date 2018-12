Wetter : Trotz Frost keine Glätteunfälle

Die angekündigte Straßenglätte am Montag ist im Nordosten weitgehend ausgeblieben. Landesweit meldete die Polizei keinen einzigen glättebedingten Verkehrsunfall. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach deutschlandweit vor überfrierender Nässe und in einzelnen Regionen vor Glatteis gewarnt. Für den Osten des Landes bis nach Rostock galt am Montag dennoch eine Wetterwarnung der Stufe 1 des DWD vor überfrierender Nässe. In den nächsten Tagen soll es vor allem im Osten Deutschlands glatt werden.

von dpa

17. Dezember 2018, 14:41 Uhr

Der erste Schnee lässt in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf sich warten. Zwar habe es vereinzelte Flocken gegeben, insgesamt habe die Niederschlagsmenge aber zwischen nicht und gerade messbar gelegen, sagte Uwe Ulbrich vom Wetterstudio auf der Insel Hiddensee. In Dierhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sorgten Frost und Wind für die erste weiße Schicht auf dem Wasser des Boddenhafens. Gefrorener Schaum umgab die Fischerboote und Stege und bildete kleine Schollen. Die Schifffahrt beeinträchtigte dies aber nicht.