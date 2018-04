Parteien : Trotz GroKo-Votums: Neue SPD-Mitglieder bleiben in Partei

von dpa

05. April 2018, 12:51 Uhr

Die große Mehrheit der neuen SPD-Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern, die im Zuge der GroKo-Debatte eingetreten waren, halten der Partei auch nach dem Ja zur Regierungsbeteiligung in Berlin die Treue. Von den seit Anfang Januar eingetretenen 300 Neu-Genossen hätten zum Ende des Quartals nur 41 die Partei wieder verlassen, sagte ein Sprecher der Landespartei am Donnerstag in Schwerin. Insgesamt bliebe damit unter dem Strich ein deutlicher Zuwachs auf nunmehr 3197 Parteimitglieder im Land. Anfang 2017 hatte die Mitgliederzahl im Landesverband noch bei 2700 gelegen. Unmittelbar vor dem Mitgliederentscheid zur großen Koalition Anfang Februar hatten vor allem die GroKo-kritischen Jusos in der Hoffnung auf mehr Unterstützung um neue Mitglieder geworben.