Wetter : Trotz Schneemengen: Keine Gefahr in Nationalpark-Wäldern

Die Wälder der Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft und Jasmund im Norden Mecklenburg-Vorpommerns können nach Einschätzung von Parkchef Gernot Haffner trotz der großen Schneemengen gefahrlos betreten werden.

Born am Darß | Es handele sich derzeit um leichten Pulverschnee, sagte Haffner am Dienstag. Zwar gebe es in Wäldern immer die natürliche Gefahr, dass Äste abbrechen. Diese werde aber durch den Schnee nicht verstärkt. „Gefährlich ist Nassschnee, wie etwa an Ostern 2...

