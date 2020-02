Verkehr : Trunkenheit am Steuer: 44-Jähriger auf B104 gefasst

Avatar_prignitzer von dpa

10. Februar 2020, 11:43 Uhr

Während einer Verkehrskontrolle auf der B104 bei Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat die Polizei am Sonntag einen Fahrer mit 1,17 Promille festgestellt. Der 44-Jährige war mit hoher Geschwindigkeit im absoluten Überholverbot an einem Videowagen der Polizei vorbeigefahren, wie diese am Montag mitteilte. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Polizeibeamten das PKW auf einen Pendlerparkplatz zu lotsen. Anstatt sich der Verkehrskontrolle zu stellen, sprang der Mann jedoch aus seinem Auto und flüchtete zu Fuß. Die Polizisten konnten ihn nach wenigen Metern fassen und stellten anschließend einen Atemalkohol von 1,17 Promille fest.