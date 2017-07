Kriminalität : Turnschuh-Räuber kurz nach Tat gefasst

In der Nähe des Strandes in Markgrafenheide sind zwei Rostocker Opfer eines Schuhraubes geworden. Zwei Unbekannte forderten von ihnen ihre Marken-Turnschuhe und drohten Schläge an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Mann habe den Tätern seine Schuhe gegeben, der andere habe sich geweigert und daraufhin einen Kopfstoß bekommen. Die Räuber gingen dann zu Fuß in Richtung der Fähre nach Rostock-Warnemünde.